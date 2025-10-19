Μπαρτσελόνα: Δεν προλαβαίνει το ματς με Ολυμπιακό ο Ραφίνια, στόχος το clasico

Οι «Μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών, έχοντας μπροστά τους τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για το Champions League, αλλά και το μεγάλο el clasico στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το πρωτάθλημα.
Ο Ραφίνια όπως υποστηρίζει δημοσιογράφος του Cope, δεν θα προλάβει τον αγώνα με την ομάδα του Πειραιά και θα παλέψει να είναι διαθέσιμος για το clasico.
