Σπουδαία «διπλά» για Καλαμάτα και Πανιώνιο

Καλαμάτα και Πανιώνιος πανηγύρισαν μεγάλες εκτός έδρας νίκες στις έδρες των Athens Kallithea και του Αιγάλεω στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η Καλαμάτα επέστρεψε στις νίκες στη Super League 2... Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη άφησε πίσω την ισοπαλία με το Αιγάλεω και επιβλήθηκε εκτός έδρας της Athens Kallithea με 2-1, πανηγυρίζοντας το πέμπτο «τρίποντό» της σε έξι αναμετρήσεις για τον Β΄ όμιλο του πρωταθλήματος.

Έτσι, η «μαύρη θύελλα» παραμένει επικεφαλής στην κατάταξη, διατηρώντας μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Παμλίδης (8΄) και Μορέιρα (41΄), ενώ η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+2΄).

Στο μεταξύ, χάρη σε πέναλτι του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, ο αήττητος (4-2-0) Πανιώνιος νίκησε 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή. Το «Σίτι» είχε δοκάρι στο 58΄ με τον Ενομό, όπως και οι «κυανέρυθροι» με τον Παπαγεωργίου στο 86΄.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου της Super League 2:

Χανιά-ΓΣ Μαρκό 1-1 Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου 1-2 Ολυμπιακός Β΄-Παναργειακός 2-1 Αιγάλεω-Πανιώνιος 0-1 Athens Kallithea-Καλαμάτα 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β΄ 13

4. Athens Kallithea 9

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1