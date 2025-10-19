Έγραψε ιστορία ο Νόιερ: Έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στη Bundesliga

Οι Βαυαροί έκαναν το 7/7 στο πρωτάθλημα παραμένοντας αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις σε Ευρώπη και Γερμανία, αφού το απόγευμα του Σαββάτου στην «Allianz Arena» νίκησαν την Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-1 για την έβδομη αγωνιστική της Bundesliga.
Μπορεί ο κορυφαίος για την ομάδα του Κομπανί να ήταν ο Χάρι Κέιν που έφτασε ήδη τα 3 γκολ φέτος, αλλά τα βλέμματα «στράφηκαν» στον Μάνουελ Νόιερ που πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ.
Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός τερματοφύλακας έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος με 363 ξεπερνώντας τον επι χρόνια συμπαίκτη του Τόμας Μίλερ με 362.
⭐️ 𝐆𝐎𝐀𝐓 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐔𝐒: 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒 ⭐️— FC Bayern (@FCBayernEN) October 18, 2025
Manuel Neuer has now reached 363 wins. The most in Bundesliga history! 👏🐐 pic.twitter.com/fDpcNQlpNy