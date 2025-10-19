«Πεντάρα» στον Άρη για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία επικράτησε εύκολα με 5-0 του Άρη εντός έδρας.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον Φώτη να κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή και τον Νταμπίζα να εκτελεί στην κίνηση για το 1-0. Μέχρι την λήξη του δεύτερου μέρους δεν υπήρξε άλλο γκολ, παρά την υπεροχή του «Τριφυλλιού».

Το 2-0 ήρθε στο 59’, με τον Φώτη, ενώ ο Νταμπίζας πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 76’, μετά από ασίστ του Καραγκούνη. Το χατ-τρικ του Νταμπίζα ολοκληρώθηκε μετά από 7 λεπτά, με απευθείας εκτέλεση φάουλ που κόντραρε και στο τείχος.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε από τον Κάρο, μετά από ασίστ του Γέχου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει έτσι το «5Χ5» στο Πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής (82' Γέχος), Γκαρτζονίκας, Σέμος, Τσίγκας, Παπακώστας (45' Κάρο), Δήμος (45' Καραγκούνης), Μπινιάρης, Φώτης (77' Κρητικός), Πετούσης (77' Μανγκανιέλο), Νταμπίζας.

Αρης Κ17: Δινόπουλος, Παπαδόπουλος Μ., Παπαδόπουλος Ο., Κωστίκος, Χαριζόπουλος, Αμπέλας, Βοριαζίδης, Γατσώρης, Κάλφας, Κυριαζής, Βενέτης.