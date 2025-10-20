Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, derby, ρεκόρ και Έλληνες

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…



Ξανά Μπαπέ, ξανά πρώτη η Ρεάλ

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε το μοναδικό γκολ της Ρεάλ στο 0-1 στην έδρα της Χετάφε [ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες] και την κράτησε στο +2 από την Μπαρτσελόνα πριν τη μεταξύ τους «σύγκρουση». Ο Γάλλος σκόραρε για 11ο σερί παιχνίδι με club και Εθνική και έγινε ο πρώτος που ξεκινά με 10+ τέρματα στα πρώτα 9 ματς στην La Liga από τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2014-15. Οι Blaugrana σώθηκαν στο 93’ κόντρα στην Χιρόνα (2-1), για την οποία έβαλε ασύλληπτο γκολ με ψαλίδι ο Βίτσελ.





10 - Kylian Mbappé is the first Real Madrid player to score 10 or more goals after his first nine games of a LaLiga season (10 goals in 2025/26) since Cristiano Ronaldo in 2014/15 (17). Devastating. pic.twitter.com/WkHHQqLVNH — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2025

Στην κορυφή με +3 η Άρσεναλ

Έχοντας ακόμα μια φορά ως όπλα την εκπληκτική αμυντική λειτουργία και τις στημένες φάσεις, η Άρσεναλ πέρασε με 0-1 από την έδρα της Φούλαμ και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, στο +3 από την Μάντσεστερ Σίτι. Οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα πέτυχαν το μοναδικό γκολ από ένα ακόμα κόρνερ [Τροσάρ], ακόμα δεν έχουν δεχθεί γκολ από open-play και έχουν παθητικό μόλις 3 γκολ, που είναι η καλύτερη επίδοση στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

0 - Arsenal haven't faced a shot on target in consecutive Premier League games for the first time since November in their last title winning season of 2003-04, with the second game in that run also coming against Fulham. Bouncers. #FULARS pic.twitter.com/4r7wQeslnR — OptaJoe (@OptaJoe) October 18, 2025



Έβαλε την Ρόμα στη θέση της η Ίντερ

Ήταν πρώτη και καλύτερη άμυνα της Ευρώπης η Ρόμα μέχρι το Σάββατο, όταν και υποδέχθηκε την Ίντερ. Οι Nerazzurri άνοιξαν το σκορ νωρίς στο Olimpico με τον Μπονί και κράτησαν το 0-1 μέχρι το φινάλε αφού οι παίκτες του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν εκμεταλλεύτηκαν καμία από τις ευκαιρίες τους στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Έτσι, μετά το τέλος της αγωνιστικής, Ίντερ, Ρόμα και Νάπολι είναι όλες μαζί στους 15 βαθμούς.

1 - Inter are the first team to win five away games in a row against Roma in Serie A history: 11-2 the score for the Nerazzurri in their last five league matches at the Olimpico stadium against the Giallorossi. Snake.#RomaInter pic.twitter.com/TNURW8Zz8Y — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2025



Δεν σταματάει ο Χάαλαντ

Βρίσκει σταθερότητα στα αποτελέσματα η Μάντσεστερ Σίτι και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός έβαλε και τα δύο γκολ στο εντός έδρας με 2-0 κόντρα στην Έβερτον βρίσκοντας δίχτυα για 11 σερί ματς με club και Εθνική. Ο 25χρονος για 3η φορά στην καριέρα του στην Premier League ξεκινά τη σεζόν με 10+ γκολ στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Στο -3 είναι από την κορυφή και την Άρσεναλ οι Cityzens.



Haaland is the only player in Premier League history to have scored 10 or more goals in the first eight games of the season. He has done it three times:



2022/23 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

2024/25 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

2025/26 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



Crazy numbers. 🤖 pic.twitter.com/5vfXq4oN27 — Statman Dave (@StatmanDave) October 18, 2025



Λύτρωσε την Μπριζ ο Τζόλης

Ακόμα ένα γκολ με τη φανέλα της Μπριζ πέτυχε ο Τζόλης και όπως συχνά συμβαίνει, σημαντικό. Ο Έλληνας επιθετικός με πλασέ μέσα από την περιοχή έδωσε στην ομάδα του την εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Λέουβεν (0-1) και της επέτρεψε να παραμείνει κοντά στην πρωτοπόρο του Βελγίου, Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ. Ήταν το 4ο γκολ του στο πρωτάθλημα και 8ο σε όλες τις διοργανώσεις για το 2025-26.



Η Γιουνάιτεντ πήρε στο Anfield τη μεγαλύτερη νίκη της στην εποχή Αμορίμ

Έτσι απλά. Η Λίβερπουλ είχε τρία δοκάρια με τον Γκάκπο και ηττήθηκε εντός έδρας από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάρη σε γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στο 84’. Με το 1-2 οι Κόκκινοι Διάβολοι πλησίασαν την αντίπαλό τους στους 2 βαθμούς και πέτυχαν 2 σερί νίκες για πρώτη φορά με τον Ρουμπέν Αμορίμ στον πάγκο. Η Λίβερπουλ γνώρισε για πρώτη φορά από το 2021 τρεις σερί ήττες, ενώ αυτή η νίκη ήταν η πρώτη στο Anfield από το 2016.

Man United have beaten Liverpool tonight for just the second time in their last 15 Premier League meetings. ✅ pic.twitter.com/1zof0OyTeC — WhoScored (@WhoScored) October 19, 2025



Στην κορυφή της Serie A η Μίλαν

Η Μίλαν τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Φιορεντίνα στο San Siro αλλά χάρη σε δύο γκολ του Ράφα Λεάο έκανε την ανατροπή (2-1) και πέρασε πάνω από Νάπολι και Ρόμα στην κορυφή της Serie A. Οι Rossoneri έχουν 5 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα και βρέθηκαν στο Νο1 του Campionato για πρώτη φορά από την 8η αγωνιστική της σεζόν 2023-24.

Rafael Alexandre da Conceição Leão. pic.twitter.com/fcz7TMKUwN — AC Milan (@acmilan) October 19, 2025



Εκτέλεσε και την Ντόρμουντ ο 400άρης, Κέιν, πάει για νέο ρεκόρ η Μπάγερν

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε για πρώτη φορά σε βάρος της Ντόρτμουντ και έφτασε τα 400 γκολ καριέρας και με το 2-1 στο klasiker η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε τη σεζόν με 11x11. Μια ακόμα νίκη χρειάζεται πλέον η ομάδα του Βενσάν Κομπανί για να πιάσει το ρεκόρ για γερμανική ομάδα, το οποίο κατέχει η Μπορούσια. Έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα σε 7 ματς ο Άγγλος, ενώ έχει 17 σε όλες τις διοργανώσεις μόνο με την Μπάγερν.



Harry Kane Vs Dortmund pic.twitter.com/VTw8jvbfQr — Bayern Comps (@CompsBayern) October 18, 2025



Η Άστον Βίλα πέτυχε το γκολ της χρονιάς

Ούτε ρουκέτα, ούτε κάποιος τους πέρασε όλους, αλλά το γκολ αυτό είναι στη χειρότερη στα 5 καλύτερα που έχουμε δει φέτος στα μεγάλα πρωταθλήματα. Με αυτό, η Άστον Βίλα υπέγραψε την ανατροπή στην έδρα της Τότεναμ (1-2). Στο 77’ ο Κας έκανε αδιανόητη μπαλιά 50 μέτρων με βολέ (!), ο έτερος μπακ, Ντιν, ένα κοντρόλ που κάνει ο Ιμπραΐμοβιτς, βρήκε τον Μπουεντία και ο τελευταίος αφού απέφυγε έναν, πλάσαρε εκπληκτικά με το αριστερό στη γωνία. Εκπληκτικό ποίημα.

🚨GOAL: Emiliano Buendía 77'



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 1-2 Aston Villapic.twitter.com/fAj4lIvYl6 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2025



Παυλίδης και Ιωαννίδης έδωσαν προκρίσεις στο Κύπελλο

Ο Βαγγέλης Παυλίδης με σουτάρες εκτός περιοχής πέτυχε και τα δύο γκολ της Μπενφίκα στη νίκη με 2-0 επί της Τσάβες στο Κύπελλο χαρίζοντας την πρόκριση, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης βοήθησε την Σπόρτινγκ να πετύχει το ίδιο. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναικού πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ στον αγώνα με την Πάσος Φερέιρα, με την ομάδα του να πηγαίνει τελικά στην επόμενη φάση με 3-2 στην παράταση.

🔙 Revê os dois golos de Pavlidis em Chaves!



🎥 Acompanha os nossos jogos fora na @sporttvportugal pic.twitter.com/YduBSQ0om4 — SL Benfica (@SLBenfica) October 18, 2025