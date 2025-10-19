Νίκη επί του Άρη και «5Χ5» για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Κ15 του Παναθηναϊκού, που νίκησε με 2-0 τον Άρη και έκανε το «5Χ5» στο Πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και απείλησαν δύο φορές στο πρώτο 25λεπτο με Δήμο και Πάλλη, δίχως να βρουν το γκολ. Στο 31’ ο Μωϋσιάδης είχε δοκάρι με σουτ, με το 1-0 να διαμορφώνεται τελικά στο 38’, με καταπληκτικό σουτ του Δημητρακόπουλου.

Το «Τριφύλλι» διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στην επανάληψη και δεν σταμάτησε να πιέζει για να βρει ένα δεύτερο γκολ, που ουσιαστικά θα «κλείδωνε» και τη νίκη. Αυτό ήρθε στο 58’, με τον Κασίμο να δοκιμάζει το πόδι του εκτός περιοχής και να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το «5Χ5» στο Πρωτάθλημα, όντας φυσικά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παναθηναϊκός Κ15: Κουφόπουλος, Μυλωνάς (57' Ψοφάκης), Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Κασίμος (70' Χρυσανθόπουλος), Πάλλης (65' Πανταζής), Δημητρακόπουλος (57' Ουγκουρεάνου), Μωϋσιάδης, Κρασανάκης (70' Βελούδης), Δήμος.

Άρης Κ15: Ντούρος, Αλεξιάδης, Τυριακίδης, Χατζηαντωνίου, Παπάζογλου, Τεπετζής, Ζόγκου, Χίτσιος, Σιδηρόπουλος, Παγώνης, Γιαννιδάκης.