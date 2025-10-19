«Απασχόλησε τη Νότιγχαμ αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ»

Αγγλικό δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πράγματι στην λίστα της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως θα αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Την στιγμή που ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται προ των πυλών του «Τριφυλλιού», χτες προέκυψαν σενάρια που συνέδεαν τον έμπειρο τεχνικό με την ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να απομακρύνει τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Το «footballinsider247.com» πάντως παρέθεσε τις δικές του πληροφορίες, υποστηρίζοντας πως πράγματι ο αγγλικός σύλλογος εξέτασε την πιθανότητα συνεργασίας με τον Μπενίτεθ, όμως ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ, της Ρεάλ και της Τσέλσι είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας θέλει τον Μπρένταν Ρότζερς να είναι ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο της Φόρεστ, η οποία έχει επίσης συνδεθεί και με τον Σον Ντάις.