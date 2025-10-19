Δεν έβαλε Elite διαιτητή η UEFA στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ελβετική σφυρίχτρα στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ».

Ο Ουρς Σνάιτερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο 39χρονος Ελβετός ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και στο παρελθόν σφύριξε αρκετά ματς ελληνικών ομάδων. Το 2019-20 ήρθε στην Ελλάδα για το Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-2. Επίσης στην Ευρώπη έχει διευθύνει τους αγώνες ΠΑΟΚ-Πλζεν 2-2 και φέτος βρέθηκε στο Χάποελ-ΑΕΛΚ 0-0.

Βοηθοί του Σνάιντερ είναι οι συμπατριώτες του Μάρκο και Μπέντζαμιν Ζίρχερ, 4ος διαιτητής ο Λούκας Φέντριχ, VAR ο Φεντάι Σαν και AVAR ο Κροάτη Ίβαν Μπέμπεκ.

