Ερωτήματα από τους εργαζόμενους στο ΟΑΚΑ για τη σύμβαση με τον Παναθηναϊκό

Με επιστολή που απέστειλε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη διοίκηση και διεύθυνση του ΟΑΚΑ το σωματείο εργαζομένων στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ενημερώνει ότι συγκεντρώνει ήδη στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση ΟΑΚΑ - ΠΑΕ Παναθηναϊκός που αποδεικνύουν ότι η συμφωνία είναι επιζήμια για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο.

Πληροφορίες μάλιστα από το περιβάλλον του ΟΑΚΑ αναφέρουν ότι «έχουν διαπιστωθεί πράγματα που όμοιά τους δεν έχουν υπάρξει ξανά σε ο,τι αφορά τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι».

Χαρακτηριστικά στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι του ΟΑΚΑ αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Με έκπληξη μάθαμε και παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την ορθότητα της πληροφορίας ότι πρόσφατα υπογράφηκε επιτέλους Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την ΠΑΕ ΠΑΟ, στο οποίο οι οικονομικές προβλέψεις είναι καταφανώς σε βάρος των συμφερόντων του ΟΑΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπει για εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την ΠΑΕ -όλο το προηγούμενο διάστημα πριν την υπογραφή του συμφωνητικού- στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, συμψηφισμό ποσού ύψους περί το 1 ,3 εκατ. ευρώ!

Το εναπομείναν ποσό που επίσης χρωστάει η ΠΑΕ στο ΟΑΚΑ ανέρχεται τελικά περί τα 750.000€, το οποίο επίσης διακανονίζεται σε 1 8 μηνιαίες δόσεις (δηλαδή θα καταβληθεί σε 1 ,5 έτη). Οπως είναι φανερό τα παραπάνω ποσά και ιδιαίτερα το ποσό του συμψηφισμού προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όπως:

• Ποιο είναι το ετήσιο ποσό χρέωσης της χρήσης του ΟΑΚΑ από την ΠΑΕ και ποιες υπηρεσίες προβλέπει;

• Ποιες εργασίες που εκτέλεσε η ΠΑΕ αντιστοιχούν στα 1 ,3 εκατ. ευρώ; Με ποιον τρόπο εκτιμήθηκε το κόστος τους;

• Εχει καταβάλει κάποιο άλλο ποσό μέχρι σήμερα η ΠΑΕ για την πρόσφατη 2ετή χρήση του ΟΑΚΑ; Σε ποιο ποσό αποτιμήθηκε η από εδώ και πέρα χρήση του ΟΑΚΑ από την ΠΑΕ;».

