ΠΑΟΚ Β: Το πρώτο «επαγγελματικό» γκολ του Μύθου και ο... ρέκορντμαν Τσοπούρογλου

Ο Ανέστης Μύθου σημείωσε το πρώτο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο κόντρα στον Ηρακλή (2-1), ενώ ο αρχηγός Τσοπούρογλου «έσπασε» το φράγμα των 100 συμμετοχών.

Μπορεί ο Δικέφαλος να μην τα κατάφερε κόντρα στον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο (2-1), σε μία ήττα «εντός προγράμματος» με τα τρία επόμενα παιχνίδια να κρίνουν πολλά, αλλά δύο «ασπρόμαυροι» κατέγραψαν σημαντικά... milestones.

Μία ξεχωριστή μέρα η χθεσινή (18/10) για τον 18χρονο Ανέστη Μύθου, ο οποίος μετά από 12 συμμετοχές και 376 λεπτά συμμετοχής τόσο την ανδρική ομάδα, όσο και στον ΠΑΟΚ Β, σημείωσε το πρώτο του «επαγγελματικό» γκολ, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα μόλις στο 2ο λεπτό.

Ένας επιθετικός που πρωταγωνίστησε στα τμήματα υποδομής των «ασπρόμαυρων», όντας την περσινή σεζόν ο πρώτος σκόρερ της Κυπελλούχου Κ19 με 15 γκολ σε 21 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2025 «συστήθηκε» στο κοινό, με την παρουσία του την προετοιμασία της πρώτης ομάδας και κυρίως με το γκολ, έπειτα από όμορφη συνεργασία με τον Μπάλντε, σε φιλικό κόντρα στον Άγιαξ.

Ο.... ρέκορντμαν και αρχηγός Δημήτρης Τσοπούρογλου

Είναι ο μοναδικός που έχει παραμείνει από την πρώτη στιγμή της «ίδρυσης» του ΠΑΟΚ Β. Ο αρχηγός τη φετινή χρονιά και ο εκ των γηραιότερων, Δημήτρης Τσοπούρογλου κατέγραψε την 100η συμμετοχή του με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος στην ιστορία των Β ομάδων που πετυχαίνει αυτό το... milestone, καθώς ο ΠΑΟΚ Β είναι η μοναδική ομάδα με συνεχή παρουσία τα πέντε τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει υποβιβαστεί-διαλυθεί, όντας παράλληλα και ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου τη φετινή σεζόν με 2 γκολ απέναντι σε ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα.

Δεύτερος στη λίστα για την... ιστορία είναι ο πρώην «ασπρόμαυρος» Βασίλης Γρόσδης με 84, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι αναχώρησε για τον ΝΠΣ Βόλο και τη Super League.