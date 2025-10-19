Ασταμάτητος Μέσι: Χατ-τρικ, 29 γκολ και Χρυσό Παπούτσι στο MLS!

Ασταμάτητος ο Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός αστέρας οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε εμφατική νίκη με 5-2 επί του Νάσβιλ, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ του MLS με 29 γκολ.

Ο 38χρονος «μάγος» του ποδοσφαίρου έκανε για άλλη μια φορά τη διαφορά: άνοιξε το σκορ στο 34’ με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής, ισοφάρισε σε 2-2 στο 63’ από το σημείο του πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και στο 81’ σημείωσε το τρίτο του προσωπικό τέρμα με άψογο πλασέ. Στις καθυστερήσεις (91’) πρόσθεσε και μία ασίστ, σερβίροντας έτοιμο γκολ στον Τελάσκο Σεγκόβια.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Μέσι έκλεισε την κανονική περίοδο με 29 γκολ και 19 ασίστ, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι. Μόνο οι Κάρλος Βέλα (34), Γιόζεφ Μαρτίνεθ (31) και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (30) έχουν σημειώσει περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι θα συναντήσει ξανά το Νάσβιλ στον πρώτο γύρο των playoffs, που κρίνονται στις δύο νίκες, έχοντας αυτή τη φορά το πλεονέκτημα έδρας.