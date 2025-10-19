Ντέρμπι Δικεφάλων στη Ν.Φιλαδέλφεια, μάχη αποδείξεων στο «Βικελίδης»

Δύο πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Ντέρμπι κορυφής στην OPAP Arena καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (21:00, Cosmote Sport 1) κοντράρονται με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι στο +2 από τους «ασπρόμαυρους». Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να παίζει με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 - OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 - «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συγκλονιστικά τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Το «τρίποντο» έχουν απόλυτη ανάγκη Άρης και Παναθηναϊκός (19:30, Novasports Prime) που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς. Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Νέο προπονητή θα έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες περιμένουν με τον Κρις Κόουλμαν αντί του Σάββα Παντελίδη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την Κηφισιά (16:00, Novasports Prime) ενώ ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Πανσερραϊκό (17:30, Cosmote Sport 1), με τους δυο συλλόγους να έρχονται από σημαντικές νίκες πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕ Κηφισιά 19/10

Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός 19/10

Άρης - Παναθηναϊκός 19/10

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 19/10