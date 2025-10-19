Οι Γερμανοί ξανάρθαν για να μείνουν

Στο διαιτητικό σεμινάριο της Θεσσαλονίκης ο Στεφάν Λανουά είπε ότι αν σ' έναν αγώνα πήγαινε τρεις φορές στο VAR, το βράδυ δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί. Ήθελε να δείξει τις αστοχίες των Ελλήνων διαιτητών, με κορυφαία στιγμή τα 17 λεπτά αναμονής του Κατσικογιάννη στο Καραϊσκάκη. Γράφει ο Κ.Θωμαΐδης.

Είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία βοήθησε πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά ταυτόχρονα έχει κλέψει κάτι από τον αυθορμητισμό του παιχνιδιού. Η ομάδα σου σημειώνει γκολ και δεν ξέρεις αν πρέπει να πανηγυρίσεις. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και θα χρειαστούν νέα πρωτόκολλα ώστε να λυθεί ένα ζήτημα που δημιουργεί παγωμάρα τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στις κερκίδες.

Η ΚΕΔ καθόρισε ως εύλογο χρόνο αναμονής έναντι του VAR τα δέκα λεπτά. Πάλι ο χρόνος είναι πολύς. Σε κάθε περίπτωση ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν αναφέρθηκε στην ακραία περίπτωση του αγώνα Ολυμπιακού – Λεβαδειακού, αλλά στο γεγονός ότι οι Ελληνες διαιτητές πηγαίνουν πολύ συχνά στο VAR. Είτε από ανασφάλεια είτε από βόλεμα.

Όμως ποιος φταίει γι' αυτό; Μήπως ο messie Λανουά πρέπει να κοιτάξει δίπλα του; Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ρέφερι στο VAR είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Πάολο Βαλέρι. Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε αυτός έχει την κυρίαρχη ευθύνη.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είναι υπέρμαχος του μοντέλου «Ελληνας στο χορτάρι, ξένος στο VAR». Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σε όλους τους αγώνες Κυπέλλου (ενδεχομένως πλην του τελικού). Η ιδέα έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι από τον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ Σταύρο Μάνταλο, όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Ισως γιατί θα χρειαστεί οι εγχώριοι ρέφερι να πάνε πολύ περισσότερες φορές στο VAR!

Κατά τη διάρκεια του διαιτητικού σεμιναρίου της Θεσσαλονίκης, τέθηκε και ένα άλλο ζήτημα. Η διαρκής συζήτηση για το διαχωρισμό Ελλήνων και ξένων δημιουργεί την αίσθηση στους δικούς μας διαιτητές ότι είναι ανεπαρκείς. Το επεσήμανε μάλιστα ο Τάσος Σιδηρόπουλος στον ψυχολόγο της συντροφιάς. Ισως το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί: Γιατί να μοιάζουν ανεπαρκείς οι Ελληνες ρέφερι έναντι των ξένων; Μήπως έχουν ευθύνη οι ίδιοι ή η ΚΕΔ και όχι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα;

Το βέβαιο είναι ότι θα δούμε πάλι play offs με Γερμανούς διαιτητές (κυρίως) και οι εγχώριοι το πολύ - πολύ θα στριμωχτούν σε κάποιον ημιτελικό του Κυπέλλου. Φαίνεται ότι η διεθνής επιτροπεία ήρθε για να μείνει. Τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας. Άλλωστε ήδη ο Στεφάν Λανουά σχεδόν αυτοπροτάθηκε να μείνει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027!