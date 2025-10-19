MENU
Χωρίς τον Φλικ στον πάγκο της η Μπαρτσελόνα στο Clasico!

Η άσεμνη χειρονομία του Γερμανού προπονητή στο νικητήριο γκολ της Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση με την Τζιρόνα, θα του κοστίσει την παρουσία του στο Clasico κόντρα στην Ρεάλ.

Ο Χάνσι Φλικ ξέφυγε κατά την διάρκεια του πανηγυρισμού του για το νικητήριο γκολ του Ρόλαντ Αραούχο, στο ματς με την Τζιρόνα, αφού ο Γερμανός τεχνικός έκανε μια άσεμνη χειρονομία.

Η κίνηση του Φλικ στον πανηγυρισμό του, είχε ως αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης, κάτι που σημαίνει ότι θα εκτίσει τιμωρία μιας αγωνιστικής.

Η επόμενη αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» στην La Liga είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Έτσι, ο Χάνσι Φλικ θα αναγκαστεί να εκτίσει την τιμωρία του απέναντι στους Μαδριλένους, με την Μπαρτσελόνα να έχει στον πάγκο της τον βοηθό του Γερμανού προπονητή, Mάρκους Σοργκ.

