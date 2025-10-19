Γκλάσνερ: «Ο Γκουέχι θα φύγει την επόμενη χρονιά»

Ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουέχι, ενημέρωσε τους ανθρώπους του συλλόγου της Premier League ότι θα φύγει του χρόνου, όπως δήλωσε ο τεχνικός των «αετών», Όλιβερ Γκλάσνερ.

Το συμβόλαιο του 25χρονου κεντρικού αμυντικού με τους Λονδρέζους έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2026, κάτι που σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει.



«Νομίζω ότι ο Μαρκ μας έχει ήδη πει ότι δεν θέλει να υπογράψει νέο συμβόλαιο, οπότε θα φύγει του χρόνου» δήλωσε αρχικά ο Αυστριακός προπονητής της Κρίσταλ Πάλας

«Προσέφεραν στον Μαρκ ένα νέο συμβόλαιο. Αλλά είπε "όχι, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό". Και αυτό είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε ο Όλιβερ Γκλάσνερ για την υπόθεση του Άγγλου στόπερ.