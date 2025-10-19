Αδιανόητος Μέσι: Έκλεισε την regular season του MLS με συμμετοχή σε 44 γκολ!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να γράφει «τρελά» νούμερα ακόμη και αν 38 χρονών και βαδίζει στο τέλος της καριέρας του.

Ο Λιονέλ Μέσι για ακόμη μια σεζόν αποτέλεσε τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Ίντερ Μαϊάμι, με τον πολύπειρο μεσοεπιθετικός να σπάει τα κοντέρ στην κανονική διάρκεια του MLS.

Ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα playoff του αμερικανικού πρωταθλήματος, έχοντας συμμετοχή (είτε ως σκόρερ, είτε με ασίστ), σε 44 γκολ της ομάδας του στην κανονική διάρκεια του MLS.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι σε 27 αγώνες με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στην regular season, σημείωσε 29 γκολ και μοίρασε 15 ασίστ, σπάζοντας όλα τα κοντέρ στο αμερικανικό πρωτάθλημα!