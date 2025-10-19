Πρόβλημα στη Μίλαν με Πούλισικ

Χωρίς τις υπηρεσίες του Αμερικανού θα πορευτεί η Μίλαν στις αναμετρήσεις εναντίον της Φιορεντίνα, της Πίζα, της Αταλάντα και της Ρόμα, λόγω τραυματισμού που αποκόμισε κατά τη διάρκεια το φιλικού μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας.

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τη Μίλαν με τον Αμερικανό μεσοεπιθετικό, που δέχτηκε χτύπημα στη φιλική αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Αυστραλία και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον για τις επόμενες δέκα ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει το ντέρμπι με τη Ρόμα, σε ένα δύσκολο πρόγραμμα αγώνων για τους “Ροσονέρι”, που βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Serie A.

Ο Αμερικανός παίκτης, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της εθνικής του ομάδας εναντίον της Αυστραλίας, θα χάσει τους αγώνες εναντίον της Φιορεντίνα, της Πίζα και της Αταλάντα. Είναι απίθανο να αγωνιστεί εναντίον της Ρόμα, αλλά είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση εναντίον της Πάρμα στις 8 Νοεμβρίου.

«Η μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποκάλυψε μια χαμηλού βαθμού βλάβη στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Ο παίκτης θα επανεκτιμηθεί σε περίπου δέκα ημέρες». Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μίλαν που ανακοινώνει τη διάγνωση και τον χρόνο αποκατάστασης του Πούλισιτς, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ εναντίον της Αυστραλίας. Ο παίκτης σίγουρα θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δέκα ημέρες και θα χάσει τους αγώνες εναντίον της Φιορεντίνα, της Πίζα, της Αταλάντα και πιθανώς της Ρόμα.

Είναι πιθανό -εάν δεν υπάρξουν επιπλοκές- ο πρώτος σκόρερ της σεζόν των Ροσονέρι (6 γκολ) να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον της Πάρμα (8/11). Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών αγώνων, οι “Ροσονέρι” είχαν επίσης να διαχειριστούν την απουσία του Ραμπιό και τις παθήσεις των Εστουπινιάν και Σάελεμακερς.