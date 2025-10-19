Ο Κριστιάνο έβαλε γκολάρα που... θύμισε Ρεάλ (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πρόσφερε ακόμη μια παράσταση στο εντυπωσιακό 5-1 της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Φατέχ.

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 56' να αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, όμως λίγα λεπτά αργότερα χάρισε μια στιγμή μαγείας, που θύμισε την εποχή που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνίζονταν στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο 59ο λεπτό ο CR7, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα φοβερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Αλ Μπουχάρι, δίνοντας το προβάδισμα στην Αλ Νασρ με 2-1.

Δείτε παρακάτω την γκολάρα του Κριστιάνο Ρονάλντο: