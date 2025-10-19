Ανέβηκε στην κορυφή η Μαρσέιγ - Aπώλειες για Λιόν και Μονακό

Η Μαρσέιγ επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-2 απέναντι στη Χάβρη για την 8η αγωνιστική της Ligue 1 και πλέον βρίσκεται στην πρώτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ Λιόν και Μονακό άφησαν βαθμούς.

Άνοιξε το… δώρο της Παρί Σεν Ζερμέν η Μαρσέιγ και ανέβηκε στο “ρετιρέ” της βαθμολογίας στο Σαμπιονά. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι βρέθηκε πίσω στο σκορ (24′) στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χάβρη, αλλά ήταν καθοριστική η φάση (35′) όπου κέρδισε και πέναλτι και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ο Γκρίνγουντ διαμόρφωσε το 1-1 του ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο η Μαρσέιγ ήταν καταιγιστική, με τον Άγγλο επιθετικό να σημειώνει άλλα τρία γκολ από το 67′ έως το 76′.

Νωρίτερα, η Μονακό αντιμετώπισε την Ανζέ εκτός έδρας, με στόχο να επανέρθει στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στη Νις. Με το γκολ του Μπαλογκάν στο 72ο λεπτό, πήρε κεφάλι στο παιχνίδι και όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε τους τρεις βαθμούς.

Όμως, οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα και με σκόρερ τον Σερίφ στο 85′, ισοφάρισαν σε 1-1 και πήραν έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Η διακοπή φαίνεται πως δεν λειτούργησε θετικά για τη Λιόν, η οποία, μετά την ήττα-σοκ από την Τουλούζ εντός έδρας, ηττήθηκε και από τη Νις αυτή τη φορά με 3-2. Η ομάδα του Πάολο Φονσέκα δημιούργησε πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι, ωστόσο δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί και έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στη βαθμολογία.