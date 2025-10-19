Ράσταβατς: «Η ήττα ήρθε γιατί βγήκαμε από το πλάνο μας»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναιτωλικό, σημείωσε ότι οι παίκτες του δεν ακολούθησαν το τακτικό πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε συγκεκριμένο παιχνίδι πως θέλαμε να προσεγγίσουμε τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε την ιδέα που είχαμε, κρατώντας τις θέσεις μας. Προφανώς σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποβολή και το σημείο που ξεκινήσαμε να παίζουμε με λιγότερο παίκτη. Ο σημαντικότερος λόγος που χάσαμε ήταν ότι βγήκαμε εκτός του πλάνου μας.

Αυτό είναι το κλειδί για εμάς. Πρέπει να είμαστε 90 λεπτά σταθεροί, όπως επίσης και σε συνεχόμενα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα που δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία αλλά πρέπει να είμαστε ικανοί να κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια. Σήμερα είχαμε καλύτερη κατεύθυνση από τον αντίπαλο μας».