Τεράστιο «διπλό» της Αλκμααρ στην έδρα του Άγιαξ

Ο Ουέσλι Πατάτι στο 25ο λεπτό και ο Τρέι Πάροτ από το σημείο του πέναλτι στο 42ο λεπτό οδήγησαν σε τεράστιο «διπλό» την Αλκμααρ στην έδρα του Άγιαξ, για την 9η αγωνιστική της Eredivisie.

Στο 88΄, ακυρώθηκε μέσω Var το γκολ του Γιούρι Μπας, με το οποίο ο Άγιαξ θα μείωνε... απλώς σε 2-1. Χάρη στους τρεις βαθμούς η Αλκμάαρ ακολουθεί στο -4 από τις Φέγενορντ και Αϊντχόφεν που συγκατοικούν στο «ρετιρέ» (η Φέγενορντ έχει αγώνα λιγότερο) και προσπέρασε με +2 βαθμούς τον Άγιαξ.

Νωρίτερα, το Σάββατο (18/10), η Αϊντχόφεν πήρε το «τρίποντο» (2-1) υποδεχόμενη τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και «έπιασε» στην κορυφή με 22 βαθμούς τη Φέγενορντ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο, Κυριακή (19/10) αγωνίζεται στην έδρα της Χεράκλες. Τους τρεις βαθμούς πήρε και η Ουτρέχτη επικρατώντας εντός έδρας με 3-1 της Φόλενταμ.