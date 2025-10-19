Επιστροφή στις νίκες για την Ατλέτικο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 1-0 της Οσασούνα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ισπανίας, χάρις σε τέρμα του Αλμάδα στο 69'.

Οι «ροχιμπλάνκος» ξεκίνησαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπαένα να κάνει το 1-0, ωστόσο το τέρμα του 24χρονου δεν μέτρησε καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για να βρουν ένα τέρμα πριν από την λήξη του πρώτου μέρους χωρίς όμως αποτέλεσμα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Στο δεύτερο μέρος οι «ροχιμπλάνκος» ανέβασαν περισσότερο την πίεση τους και κατάφεραν να βρουν το πολυπόθητο γκολ στο 69ο λεπτό με τον Αλμάδα να κάνει το 1-0 μετά από ασίστ του Σιμεόνε.

Μετά το τέρμα που σημείωσαν οι παίκτες του Τσόλο Σιμεόνε έσβησαν το παιχνίδι κρατώντας μέχρι τέλους το υπέρ τους 1-0, με την Ατλέτικο να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα.