Ενκολόλο: «Αν δεν ήμουν σίγουρος, δεν θα αναλάμβανα το πέναλτι»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναιτωλικού, Μπένι Ενκολόλο, μίλησε για την ανατροπή επί του ΟΦΗ αλλά και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα του Αγρινίου.

Ο δις σκόρερ του Παναιτωλικού εξήγησε ότι ήταν σίγουρος ότι θα σκόραρε όταν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι για το 2-2, στάθηκε στην βεβαιότητα που είχαν οι γηπεδούχοι ότι θα έκαναν την ανατροπή και μίλησε γενικά για τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες στον σύλλογο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αν είναι ώρα να χαμογελάσουν οι Αγρινιώτες: «Ναι, απόψε είναι η ώρα να χαμογελάσουμε. Να πανηγυρίσουμε αυτή τη νίκη κι από αύριο θα γυρίσουμε στην δουλειά για το επόμενο παιχνίδι».

Για το εάν ήταν σίγουρος ότι θα σκοράρει στο πέναλτι για το 2-2: «Αν δεν είμαι σίγουρος, δεν θα πάρω την μπάλα! Είναι ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, ίσως ο τερματοφύλακας κάνει μια μεγάλη απόκρουση. Αλλά για να πάρω την μπάλα, ήμουν σίγουρος».

Για το εάν ήταν η ομάδα βέβαιη ότι θα κάνει την ανατροπή μετά την ισοφάριση: «Ναι, ήμασταν σίγουροι! Γιατί παίζαμε εντός έδρας, ισοφαρίσαμε, δέχτηκαν την κόκκινη κάρτα, ήταν ώρα να πιέσουμε. Το κάναμε καλά πιστεύω και ήταν φανταστικό για εμάς».

Για το τι άλλαξε στην ομάδα αυτές τις ημέρες: «Αλλάξαμε προπονητή, επιτελείο, δεν είναι εύκολο να τα αλλάζεις όλα σε λίγες ημέρες. Πρέπει να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα. Πιστεύω το κάναμε πολύ καλά. Είμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, είχαμε μόνο λίγες ημέρες να δουλέψουμε, αλλά το κάναμε καλά και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι».

Για το μήνυμά του για την συνέχεια: «Πιστέψτε μας, στηρίξτε μας. Θα παλέψουμε σκληρά, συνεχίστε να έρχεστε στο γήπεδο γιατί σας χρειαζόμαστε. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για το καλύτερο δυνατό».