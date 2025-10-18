Λεβέντης ο Παναιτωλικός... τέζαρε με νίκη – ανατροπή (4-2) τον ΟΦΗ

Σε παιχνίδι - «ροντέο» και παρότι βρέθηκε δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο, ο Παναιτωλικός κατάφερε να «εκτελέσει» (4-2) τον ΟΦΗ και να πάρει το «τρίποντο» στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του – Μοιραία για τους Κρητικούς η αποβολή του Ανδρούτσου στο 64΄ και σε χρονικό σημείο στο οποίο ήταν μπροστά (1-2) στο σκορ.

Σημείο αναφοράς στο ματς αποτέλεσε το ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού με τον Έλληνα τεχνικό να επιστρέφει στο Αγρίνιο έπειτα από σχεδόν 2,5 χρόνια.

Απόλυτα ισορροπημένη η αναμέτρηση στα πρώτα 45 λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο την αμυντική λειτουργία τους, παρά το πως θα καταφέρουν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία.

Η καλύτερη στιγμή στο α΄ημίχρονο καταγράφηκε στο 23΄. Έπειτα από ωραία μπαλιά του Ανδρούτσου, ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, έκανε ωραίο κοντρόλ, ωστόσο το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε έφυγε λίγο άουτ.

Στο 31΄και πάλι ο Νους δεν μπόρεσε να πλασάρει όπως θα ήθελε από θέση βολής κι έπειτα από σέντρα του Σαλσέδο.

Η μοναδικό αξιόλογη φάση του Παναιτωλικού στο α΄ημίχρονο ήταν ένα καλό σουτ του Μπουχαλάκη που έφυγε πάνω από την εστία στο 44΄.

Πέναλτι και γκολ ο Νέιρα (0-1)

Το σκηνικό του αγώνα άλλαξε θεαματικά στο β΄ημίχρονο με το ματς να αποκτά...άγρια ομορφιά και τα γκολ να πέφτουν βροχή!

Η κρητική ομάδα πήρε το προβάδισμα (0-1) στο 50΄. Έπειτα από απλωμένο χέρι του Μαυρία, ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι που δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα οι γηπεδούχοι.

Ο Νέιρα βρήκε στόχο από την άσπρη βούλα κι ο ΟΦΗ πήρε το…τιμόνι του παιχνιδιού.

Άμεση…απάντηση με Μίχαλακ (1-1)

Μόλις τρία λεπτά αργότερα (53΄) οι Αγρινιώτες έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Σέντρα του Εστεμπάν η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Μίχαλακ που με κεφαλιά βρήκε δίχτυα (1-1).

Γκολ ο Λαμπρόπουλος (1-2)

Ο…χορός των τερμάτων συνεχίστηκε στο 56΄.

Ο Νέιρα με ωραία ατομική ενέργεια...άδειασε τον Μίχαλακ, σέντρα ακριβείας βρήκε τον προωθημένο Λαμπρόπουλο σε θέση φορ (!) στην περιοχή κι αυτός με άψογο πλασέ νίκησε τον Τσάβες δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στον ΟΦΗ (1-2).

Αποβολή Ανδρούτσου - Ισοφάριση με Ενκολόλο (2-2)

Το παιχνίδι είχε πάρει μορφή...ροντέο με τα γκολ να διαδέχονται το ένα το άλλο. Στο 64΄οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όταν έπειτα από μονομαχία στον αέρα ο Ανδρούτσος έπεσε άτσαλα στον Στάγιτς και ο Κατοίκος σφύριξε πέναλτι που αμφιβήτησαν έντονα οι φιλοξενούμενοι με το VAR (Τζήλος) να ασπάζεται την απόφαση του ρέφερι.

Και σαν μην έφτανε αυτό, ο Ανδρούτσος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα - για το μαρκάρισμα στον Στάγιτς - κι άφησε τον ΟΦΗ με 10 παίκτες για το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα.

Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Ενκολόλο και ισοφάρισε (2-2) βάζοντας...φωτιά στο παιχνίδι στο 69΄.

Ανατροπή με Εστεμπάν (3-2)

Ο Παναιτωλικός με άλλον...αέρα στα πόδια του και με παίκτη παραπάνω, έφερε τούμπα το ματς στο 75΄. Ο Μίχαλακ έκανε τη σέντρα ο Καραχάλιος έκανε την προβολή στην προσπάθειά του να κόψει και έστειλε την μπάλα στον Εστεμπάν που την έστειλε στα δίχτυα (3-2).

Το..κερασάκι ο Ενκολόλο (4-2)

Στο 81΄οι γηπεδούχοι έφτασαν σε τέταρτο γκολ και επί της ουσίας...κλείδωσαν τη νίκη τους. Ο Μίχαλακ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ ντρίμπλαρε τον Χριστογεώργο η μπάλα κατέληξε στον Ενκολόλο που με σουτ έκανε το 4-2.

Στο 83΄έμεινε με 10 παίκτες και ο Παναιτωλικός έπειτα από αποβολή του Στάγιτς για μαρκάρισμα στον Σαλσέδο.

Τίποτα δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά με τους Αγρινιώτες να πανηγυρίζουν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή κούρσα της Super League και πρώτη επί των ημερών του (new entry) Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο τους, βγάζοντας χαρακτήρα και αποφασιστικότητα παρά το γεγονός πως βρέθηκαν δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο.

Ο ΟΦΗ...κρεμάστηκε από την αποβολή του Ανδρούτσου στο 64΄και το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, σε χρονικό σημείο που ήταν μπροστά (1-2) με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να φύγει με άδεια χέρια από το γήπεδο.

Ο διαιτητής Κατοίκος (Αθήνας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Ανδρούτσο, Νέιρα, Κόγιτς, Μπουχαλάκη, Νους, Μαυρία.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (82΄Αγαπάκης), Μανρίκε, Στάγιτς, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο (92΄Σμυρλής), Εστεμπάν (87΄Αποστολόπουλος), Ματσάν (81΄Νικολάου), Μίχαλακ, Αγκίρε (46΄Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίμανσιτς, Χατζηθεοδωρίδης (78΄Λούις), Αποστολάκης (78΄Σενγκέλια), Καραχάλιος (87΄Ρακόνιατς), Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Νέιρα (58΄Βούκοτιτς).