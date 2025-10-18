MENU
Ολική ανατροπή για τον Παναιτωλικό (vid)

Ανατροπή για τον Παναιτωλικό κόντρα στον ΟΦΗ. Έκανε το 3-2 ο Εστεμπάν.

Δείτε παρακάτω το γκολ ανατροπή του Παναιτωλικού:

