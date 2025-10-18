MENU
Δύο φορές προηγήθηκε ο ΟΦΗ, απάντησε εις διπλούν ο Παναιτωλικός (vids)

Ποδόσφαιρο
Παρότι προηγήθηκε δύο φορές ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός δεν πτοήθηκε, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Δείτε παρακάτω τα γκολ:

 

 

