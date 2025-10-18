Κηφισιά: Μέσα οι Σόουζα, Βιγιαφάνιες, στα pits ο Χουχούμης

Κανονικά υπολογίζονται από τον Λέτο για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης οι Σόουζα και Βιγιαφάνιες, όχι όμως και ο Χουχούμης.

Ο Χουχούμης ταλαιπωρείται από μυικό τραυματισμό και έμεινε εκτός, καθώς επίσης και ο Πέτκοφ που δεν είναι ακόμη απολύτως καλά, ενώ για για λόγους τακτικής αποκλείστηκε και ο Εσκιβέλ

Από την άλλη επιστρέφουν οι Σόουζα, Βιγιαφάνιες που αποθεραπεύτηκαν και θα είναι στις υπηρεσίες του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η αποστολή της ομάδας των Βορείων Προαστίων

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάρουσι, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ