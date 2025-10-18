Η αφιέρωση του Παπαγεωργίου στον αδικοχαμένο φίλο της ΑΕΛ (vid)

Η συγκινητική κίνηση του αρχηγού των «βυσσινί».

Αφιερωμένη στον αδικοχαμένο φίλο της ΑΕΛ Χρήστου Χουχορέλο ήταν η εμφάνιση της ομάδας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπως δήλωσε ο αρχηγός των «βυσσινί» Θανάσης Παπαγεωργίου.

«Ένας φίλος έφυγε, δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το παιχνίδι, θέλω να στείλω τα θερμά συλλυπητήρια όλης της οικογένειας της ΑΕΛ στην οικογένεια του Χρήστου, καλή δύναμη στη Δήμητρα, στα δύο μικρά του παιδιά, τώρα θα πρέπει να σταθεί πολύ κόσμος κοντά και δίπλα σε αυτή την οικογένεια.

Ο Χρήστος ήταν ένα παλληκάρι που αγαπούσε την ομάδα πραγματικά μέσα από την καρδιά του, όλη η προσπάθεια η σημερινή αλλά και από εδώ και πέρα των ποδοσφαιριστών θα είναι πάντα αφιερωμένη στον Χρήστο, θέλαμε να κάνουμε κάτι καλό ώστε να του το αφιερώσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο νομίζω ότι σταθήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο» δήλωσε.

Για την στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας στους παίκτες, παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό, είπε. «Ο κόσμος της Λάρισας γνωρίζει πολύ καλά από ποδόσφαιρο, έχουν δει πολύ καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα της ΑΕΛ, ξέρουν να γνωρίζουν την προσπάθεια και σήμερα αυτό κάναμε. Ζητήσαμε συγγνώμη για την ενέργεια που βγάλαμε, για την προσπάθεια που δεν ήταν αυτή που αναμενόταν για το παιχνίδι με τον Βόλο (την προηγούμενη αγωνιστική), ωστόσο θεωρώ ότι σήμερα δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και αυτό ο κόσμος της Λάρισας ξέρει να το γνωρίζει και να το χειροκροτεί».