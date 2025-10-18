Πιτό: «Δεν τα παρατήσαμε ποτέ, συνεχίζουμε τη δουλειά»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β΄, Ρομέν Πιτό, μίλησε στο olympiacos.org μετά τη νίκη με 2-1 επί του Παναργειακού στο Ρέντη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα η οποία θα μας περίμενε για να παίξει με αντεπιθέσεις με δύο γρήγορους επιθετικούς στα άκρα. Δυστυχώς, πέσαμε στην παγίδα στο πρώτο ημίχρονο και κάναμε τα πράγματα πιο δύσκολα για εμάς μένοντας πίσω στο σκορ. Αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ, συνεχίσαμε να πιέζουμε, κάναμε αλλαγές και βάλαμε περισσότερους επιθετικούς παίκτες στο γήπεδο και αυτό μας επέτρεψε να σκοράρουμε, να πάρουμε το αποτέλεσμα και αυτό είναι το σημαντικό. Συνεχίζουμε, λοιπόν, να προοδεύουμε, είναι καλό να κερδίζουμε τέτοιου είδους αγώνες γιατί είναι μια πολύ σημαντική νίκη».