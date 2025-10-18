Πλήρως ισορροπημένη η παράδοση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Χιμένεθ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο τον Μανόλο Χιμένεθ και η προϊστορία... δεν μπορεί να δώσει καμία πρόβλεψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ έχει αναλάβει πλέον τον Άρη και αύριο (19/10, 19:30) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», σε μια αναμέτρηση πολύ μεγάλης σημασίας και για τις δύο ομάδες.

Αυτό που παρουσιάζει όμως μεγάλο ενδιαφέρον είναι και η προϊστορία του «Τριφυλλιού» απέναντι στον συγκεκριμένο τεχνικό, η οποία είναι απόλυτα ισορροπημένη!

Σε 15 παιχνίδια (όλα κόντρα στην ΑΕΚ), ο Παναθηναϊκός μετράει 5 νίκες, όσες και ο Χιμένεθ, ενώ ισάριθμα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Μοιρασμένα είναι και τα τέρματα, αφού η ΑΕΚ του Χιμένεθ έχει πετύχει 17 και το «Τριφύλλι» 16.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Χιμένεθ:

24/10/2010: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0

19/1/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2

2/2/2011: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3

13/2/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1

12/5/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1

25/5/2011: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-2

2/4/2017: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3

21/5/2017: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0

24/5/2017: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-0

19/11/2017: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1

1/4/2018: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 3-0

9/3/2019: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0

28/2/2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1

21/4/2021: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1

9/5/2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-1