Πλήρως ισορροπημένη η παράδοση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Χιμένεθ

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ έχει αναλάβει πλέον τον Άρη και αύριο (19/10, 19:30) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», σε μια αναμέτρηση πολύ μεγάλης σημασίας και για τις δύο ομάδες.
Αυτό που παρουσιάζει όμως μεγάλο ενδιαφέρον είναι και η προϊστορία του «Τριφυλλιού» απέναντι στον συγκεκριμένο τεχνικό, η οποία είναι απόλυτα ισορροπημένη!
Σε 15 παιχνίδια (όλα κόντρα στην ΑΕΚ), ο Παναθηναϊκός μετράει 5 νίκες, όσες και ο Χιμένεθ, ενώ ισάριθμα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.
Μοιρασμένα είναι και τα τέρματα, αφού η ΑΕΚ του Χιμένεθ έχει πετύχει 17 και το «Τριφύλλι» 16.
Αναλυτικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Χιμένεθ:
24/10/2010: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0
19/1/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2
2/2/2011: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3
13/2/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1
12/5/2011: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1
25/5/2011: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-2
2/4/2017: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3
21/5/2017: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0
24/5/2017: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-0
19/11/2017: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1
1/4/2018: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 3-0
9/3/2019: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0
28/2/2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1
21/4/2021: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1
9/5/2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-1