Αστέρας Τρίπολης: Μέσα ο Μεντιέτα, εκτός Σιλά και Τσιντώτας με Κηφισιά

Η αποστολή των Αρκάδων για τον εντός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής με την Κηφισιά (19/10, 16:00).

Ο Αστέρας AKTOR τελείωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά στην Τρίπολη, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν στον πάγκο. Ο Ουαλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σιλά και Τσιντώτα, οι οποίοι είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Από την άλλη ο Ζούνιορ Μεντιέτα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και επέστρεψε σε αποστολή των Αρκάδων.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανοτηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου