Επιστροφή Πίντσι για τον Βόλο ενόψει Πανσερραϊκού - Εκτός ο Τσοκάνης

Ο Χουάν Φεράντο μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Πίντσι, ενώ ο Τσοκάνης συνεχίζει ως τραυματίας ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Ο Βόλος παίζει με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (19/10, 17:30) στο Πανθεσσαλικό, με τον Φεράντο να έχει ξανά στην διάθεσή του τον Πίντσι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Τσοκάνης θα μείνει εκτός λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.