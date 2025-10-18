Συγκάτοικοι στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ: η Βαθμολογία της Super League

Για ένα βράδυ στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά το 0-2 στην έδρα της ΑΕΛ. Από αύριο όμως η κορυφή είτε θα έχει κιτρινόμαυρο είτε ασπρόμαυρο χρώμα, κάτι που θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Βαθμολογικό άλμα για τον Παναιτωλικό μετά το 4-2 επί του ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει σταθερά στην πρώτη τεράδα, αφού έμεινε όρθιος στο Περιστέρι στο 2-2 με τον Ατρόμητο.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 7η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|7
|16
|16-5
|2. ΑΕΚ
|6
|16
|9-3
|3. ΠΑΟΚ
|6
|14
|9-5
|4. Λεβαδειακός
|7
|11
|18-9
|5. Άρης
|6
|10
|6-7
|6. Βόλος ΝΠΣ
|6
|9
|9-9
|7. Παναθηναϊκός
|5
|8
|7-6
|8. Κηφισιά
|6
|7
|11-11
|9. Παναιτωλικός
|7
|7
|8-14
|10. Ατρόμητος
|7
|6
|7-8
|11. ΟΦΗ
|6
|6
|8-13
|12. Πανσερραϊκός
|6
|5
|4-11
|13. ΑΕΛ
|7
|4
|7-13
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|6
|2
|7-12
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με τις εξής αναμετρήσεις
16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά
17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός
19:30: Άρης - Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
17:00: Κηφισιά - Παναιτωλικός
19:30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ
20:00: ΟΦΗ - Ατρόμητος
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
17:00: Λεβαδειακός - Άρης
17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
19:30: ΠΑΟΚ - Βόλος ΝΠΣ
21:00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ