Συγκάτοικοι στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ: η Βαθμολογία της Super League

Με το διπλό επί της ΑΕΛ, οι ερυθρόλευκοι έπιασαν την Ένωση στους 16 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο.

Για ένα βράδυ στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά το 0-2 στην έδρα της ΑΕΛ. Από αύριο όμως η κορυφή είτε θα έχει κιτρινόμαυρο είτε ασπρόμαυρο χρώμα, κάτι που θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Βαθμολογικό άλμα για τον Παναιτωλικό μετά το 4-2 επί του ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει σταθερά στην πρώτη τεράδα, αφού έμεινε όρθιος στο Περιστέρι στο 2-2 με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 7η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 7 16 16-5 2. ΑΕΚ 6 16 9-3 3. ΠΑΟΚ 6 14 9-5 4. Λεβαδειακός 7 11 18-9 5. Άρης 6 10 6-7 6. Βόλος ΝΠΣ 6 9 9-9 7. Παναθηναϊκός 5 8 7-6 8. Κηφισιά 6 7 11-11 9. Παναιτωλικός 7 7 8-14 10. Ατρόμητος 7 6 7-8 11. ΟΦΗ 6 6 8-13 12. Πανσερραϊκός 6 5 4-11 13. ΑΕΛ 7 4 7-13 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 6 2 7-12

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με τις εξής αναμετρήσεις

16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά

17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός

19:30: Άρης - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

17:00: Κηφισιά - Παναιτωλικός

19:30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ

20:00: ΟΦΗ - Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

17:00: Λεβαδειακός - Άρης

17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

19:30: ΠΑΟΚ - Βόλος ΝΠΣ

21:00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ