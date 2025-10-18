ΑΕΛ: Ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του ο Μαλεζάς

«Θα έπρεπε να κλείσουμε περισσότερο τις γραμμές» τόνισε ο τεχνικός των "βυσσινί" Στέλιος Μαλεζάς.

Ο νεαρός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έπρεπε να είναι περισσότερο συμπαγής.

Οι δηλώσεις του Στέλιου Μαλεζά.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών, ως ομάδα θα έπρεπε να κλείσουμε περισσότερο τις γραμμές, πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να κλείσουμε τις γραμμές, να γίνουμε πιο συμπαγείς σαν ομάδα και αυτό ήταν που μας έλειψε καθ’ ολη τη διάρκεια του αγώνα.

Για εμάς οποιοδήποτε παιχνίδι είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο με αποκορύφωμα το επόμενο παιχνίδι, οποιοδήποτε επόμενο παιχνίδι. Τυγχάνει να είναι ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε να δούμε τα λάθη μας για να γίνουμε ένα βήμα καλύτεροι για το επόμενο παιχνίδι.