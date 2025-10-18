Κριτική Ολυμπιακού: «Άχαστος» Ελ Κααμπί, ανεβασμένος ο Ορτέγκα

Ο Ολυμπιακός πέρασε με άνεση (0-2) από την έδρα της ΑΕΛ Novibet και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 7: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα από τους επιθετικούς της ΑΕΛ Novibet και τις λίγες φορές που χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί.

Ορτέγκα 8: Ακόμη ένα πολύ καλό φετινό παιχνίδι του Αργεντινού μπακ, ο οποίος είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί με όμορφο γύρισμα.

Μάνσα 7: Ο νεαρός Βραζιλιάνος στην πρώτη του συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας σε ματς πρωταθλήματος, ήταν αρκετά σταθερός, έδωσε πολλές μάχες στον... αέρα και γενικά είχε καλή παρουσία.

Ρέτσος 7: Καλό ματς και από τον αρχηγό του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε και τον άφησε εκτός από το ντέρμπι της Τούμπας, αλλά και από τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας σε Σκωτία και Δανία.

Κοστίνια 6: Ίσως ο μόνος που δεν τα πήγε και τόσο καλά σήμερα, καθώς οι Θεσσαλοί επιτίθονταν μόνο από την πλευρά του, ενώ δεν βοήθησε ιδιαίτερα και στην επίθεση.

Σιπιόνι 7: Ο Αργεντινός μέσος είχε καλή «χημεία» με τον συμπατριώτη του, Έσε, και γενικά πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση, ενώνοντας αρμονικά την άμυνα με την επίθεση της ομάδας του.

Έσε 7: Πολλές «μάχες» στην μεσαία γραμμή, σταθερά η «ήρεμη δύναμη» στον άξονα του Ολυμπιακού ο Έσε που... έδεσε καλά με τον Σιπιόνι.

Τσικίνιο 7: Αρκετά καλός για ακόμη ένα ματς φέτος ο Πορτογάλος, είχε αρκετές συνεργασίες με Ποντένσε και Ελ Κααμπί και γενικά έκανε μεστό παιχνίδι.

Γιαζίτσι 6: Λίγα πράγματα σήμερα από τον Τούρκο, ο οποίος φάνηκε ότι δεν είχε ρυθμό και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του, αγωνιζόμενος ως δεξί εξτρέμ.

Ποντένσε 8: Αρκετά δραστήριος ο Πορτογάλος απέναντι στους «βυσσινί», από εκείνον ξεκίνησε το 0-1 του Ολυμπιακού, ενώ είχε και 2-3 μεγάλες στιγμές για να σκοράρει και ο ίδιος, με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι.

Ελ Κααμπί 9: Τρομερός ο Μαροκινός φορ σήμερα, με δύο γκολ (το ένα με τακουνάκι) και πολλές ακόμη καλές στιγμές για να πετύχει περισσότερα τέρματα. Γενικά ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και κυνηγούσε κάθε μπάλα.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Μπρούνο 6: Αγωνίστηκε για κάτι περισσότερο από μισή ώρα, χωρίς να έχει ιδιαίτερα θέματα στην άμυνα του.

Καμπελά 5: Πέρασε μαζί με τον Μπρούνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν βοήθησε επιθετικά τον Ολυμπιακό.

Μουζακίτης 6: Στο μισάωρο που αγωνίστηκε ο νεαρός χαφ ήταν σταθερός, ενώ έπιασε και ένα καλό σουτ εκτός περιοχής που έφυγε όμως ψηλά άουτ.

Νασιμέντο 6: Πέρασε απαρατήρητος για το 20 λεπτό που αγωνίστηκε, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στον άξονα του Ολυμπιακού.

Γιάρεμτσουκ 6: Αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του για φέτος, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε, προσπαθώντας να... μπει σε 2-3 φάσεις που έφτιαξε η ομάδα του.