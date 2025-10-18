Πέναλτι ζήτησε η ΑΕΛ - Έμμεσο για θέατρο έδωσε ο Τσακαλίδης (vid)

Στο 17' η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κοστίνια στον Κοβάσεβιτς αλλά ο διαιτητής Τσακαλίδης έδειξε έμμεσο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κίτρινη στον παίκτη της Λάρισας.