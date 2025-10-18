MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» ο Ελ Κααμπί - Λίγο άουτ η μπάλα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ είχε ο Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να επιχειρεί ένα ανάποδο «ψαλιδάκι», ωστόσο η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Δείτε εδώ τη φάση:

Εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» ο Ελ Κααμπί - Λίγο άουτ η μπάλα (vid)