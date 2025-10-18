Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» ο Ελ Κααμπί - Λίγο άουτ η μπάλα (vid) 18-10-2025 17:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Αγιούμπ Ελ Κααμπί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ είχε ο Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να επιχειρεί ένα ανάποδο «ψαλιδάκι», ωστόσο η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Δείτε εδώ τη φάση: «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Οι 3 πρώτες αλλαγές που θα δούμε στον ΠΑΟ με Μπενίτεθ προπονητή menshouse.gr Κι ας ήταν καταπληκτικός στο παρκέ: Δεν έχει σημασία που κέρδισε ο Παναθηναϊκός σήμερα... menshouse.gr Κόντρα στα δημοσιεύματα: Τον στηρίζει στην πράξη ο Γιάννης Αλαφούζος dailymedia.gr Η βόμβα θα λέγεται Χρήστος Μανδάς menshouse.gr Το μπάτζετ για μεταγραφές που έκανε τον Μπενίτεθ να πει το ναι menshouse.gr Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι Αρχές βρήκαν τη λεπτομέρεια που ξεκλειδώνει την υπόθεση instanews.gr Κλειδώνει η απόφαση – έκπληξη της κυβέρνησης για το δώρο Χριστουγέννων instanews.gr Εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» ο Ελ Κααμπί - Λίγο άουτ η μπάλα (vid) SHARE