Χριστοφιλέας στο SDNA: «Δεσμεύομαι πως η Ελλάς Σύρου θα δουλεύει για να εμφανίζεται καλύτερη σε κάθε ματς!»

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας συνεχάρη τους παίκτες του για τη νίκη στην Ηλιούπολη και έδωσε... υπόσχεση για το μέλλον της Ελλάς Σύρου.

Η νησιώτικη ομάδα συνεχίζει την εξαιρετική της παρουσία στην Super League 2 και πανηγύρισε ένα μεγάλο «διπλό» με 1-2 επί της Ηλιούπολης, ούσα πλέον στην 6η θέση του ομίλου με συγκομιδή 8 βαθμών σε 6 αγωνιστικές (2-2-2 το ρεκόρ της, 9-5 τα τέρματα).

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο «μαέστρος» της Ελλάς Σύρου, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μίλησε στο SDNA και δεσμεύτηκε πως η ομάδα του θα συνεχίσει την σκληρή δουλειά, ώστε να παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, σχολίασε και την πολύ καλή επιθετική λειτουργία του συλλόγου, αφού μέχρι τώρα μόνο η Καλαμάτα έχει πετύχει περισσότερα τέρματα (14 και σε 5 αγώνες αντί για 6).

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Σήμερα παίξαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε με μεγάλο πάθος. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και να δεσμευθώ πως η Ελλάς Σύρου θα δουλεύει για να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα καλύτερη».

Για την εξαιρετική επιθετική λειτουργία της ομάδας του: «Έχω δεσμευθεί πως θα είμαστε μια ομάδα που θα παίζει επιθετικά και θα κυνηγάει το γκολ, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Δουλεύουμε πάρα πολύ για να βελτιωθούμε στην επιθετική λειτουργία και σίγουρα στο μέλλον θα δείξουμε ακόμα καλύτερη εικόνα».