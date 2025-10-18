Καραγεωργίου: «Πρέπει να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα»

Ο Νίκος Καραγεωργίου μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τον Ηρακλή

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για την εικόνα της ομάδας:

"Σε κάθε προπόνηση προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους νέους αθλητές μας. Έχουμε πικρία που δεν καταφέραμε να πάμε στο ημίχρονο με το 0-1, πιστεύω πως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το πρώτο μέρος. Τα νέα παιδιά φυσικό είναι να χάνουν την ψυχραιμία και την συγκέντρωση τους, χάνουν τις θέσεις τους. Ελπίζουμε πως θα το ξεπεράσουμε στην πορεία. Θα πρέπει να αναλογιστούμε πως σήμερα παίζαμε και κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα, δεν μας αξίζει αυτή η θέση, είμαστε για ψηλότερα. Αν όμως δεν έρθουν τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να ανέβεις ψηλότερα. Εμείς θα προσπαθήσουμε."