Σπανός: «Η ομάδα δε φοβήθηκε»

Ο Δημήτρης Σπανός μίλησε μετά το παιχνίδι για την νίκη επί του ΠΑΟΚ Β'

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Σπανού, μετά την νίκη του Ηρακλή απέναντι στον ΠΑΟΚ Β΄

Αναλυτικά:

Για την εικόνα της ομάδας:

“Από την εικόνα της ομάδας, αν εξαιρέσω το διάστημα του γκολ που δεχτήκαμε στην αρχή του πρώτου μέρους είμαι ευχαριστημένος. Η ομάδα δεν φοβήθηκε, πίεσε, έφτιαξε ευκαιρίες και γύρισε το παιχνίδι. Δείξαμε ψυχή, την οποία σήμερα την είδα για πρώτη φορά, για να πω την αλήθεια. Συνεχίζουμε."

Για την συνέχεια με δύσκολες αποστολές σε κύπελλο και πρωτάθλημα:

"Για εμάς η δύσκολη αποστολή είναι εκείνη απέναντι στην Νίκη Βόλου. Δεν κοιτάμε τίποτε άλλο και προχωράμε.”