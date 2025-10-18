Με Μάνσα βασικό στη Λάρισα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Γκουστάβο Μάνσα παίρνει φανέλα βασικού ενόψει της σημερινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet που ξεκινάει στις 17:00.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ Novibet που ξεκινάει σε λίγη ώρα (17:00).

Φανέλα βασικού για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα παίρνει ο Γκουστάβο Μάνσα, ενώ επιστρέφει στο πλάι του στο κέντρο της άμυνας ο Παναγιώτης Ρέτσος, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσο και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Αργεντινοί Έσε και Σιπιόνι, ενώ μπροστά τους σε ρόλο «δεκαριού» θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ποντένσε και Γιαζίτσι, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Αναπληρωματικοί: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Ονιεμαέτσι, Καμπελά, Μουζακίτης.

Την ίδια ώρα γνωστοποιήθηκε και η αρχική σύνθεση του Στέλιου Μαλεζά για τους Θεσσαλούς.

Aναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.