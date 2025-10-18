Κόντης: «Έχουμε καλό μομέντουμ στο Πρωτάθλημα και σε αυτό θα στηριχθούμε»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Θεσσαλονίκη και στάθηκε στο καλό μομέντουμ που έχουν οι «πράσινοι» στο Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως η ομάδα του έχει δύο σερί νίκες στην Stoiximan Super League και θα στηριχθεί στο μομέντουμ που έχει «χτίσει», ώστε να πάρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έγινε με την απουσία των διεθνών, αλλά και στα όσα θα πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της NOVA:

«Σίγουρα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” είναι δύσκολα, αλλά εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό μομέντουμ στο Πρωτάθλημα και σε αυτό θα στηριχτούμε. Οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε και θα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το παιχνίδι, διότι κι ο Άρης έρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές. Άρα κι αυτοί έχουν μία πίεση και θα πρέπει να βγάλουν μία αντίδραση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι, θέλουμε πάρα πολύ να έρθει η Κυριακή, να παίξουμε σ’ αυτό το ματς και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τις απουσίες που ήδη έχει και το αν τον προβληματίζει η κόπωση των διεθνών της ομάδας:

«Δεν με φοβίζει καθόλου γιατί είμαστε Παναθηναϊκός και είναι φυσιολογικό έχουμε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αν δεν είχαμε θα ήταν πρόβλημα. Οι παίκτες αυτοί είναι συνηθισμένοι να παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια και σε υψηλό επίπεδο. Άρα εμείς κάναμε προετοιμασία έτσι όπως έπρεπε και με τους παίκτες που είχαμε και με την ενσωμάτωση αυτή την εβδομάδα των παικτών που έλειπαν με τις Εθνικές. Άρα θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί σε ένα καλό επίπεδο. Κάποιοι που έκαναν δυνατές προπονήσεις εδώ, κάποιοι που έπαιξαν κάποια παιχνίδια με τις Εθνικές τους κι όλοι μαζί έχουμε έναν σκοπό, να νικήσουμε την Κυριακή...».

Για το τι θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη:

«Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλές μονάδες, με πολύ καλούς παίκτες και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εκείνους που έχουν τα χαρακτηριστικά και θα μπορούσαν να μας κάνουν τη ζημιά. Εμείς ξέρουμε το πλάνο μας. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν ποιος είναι ο αντίπαλος, άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».