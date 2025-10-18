Ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ ο Άκης Ζήκος (pics)

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ επισκέφτηκε ο Άκης Ζήκος ο οποίος συνοδευόμενος από τη σύζυγο και την κόρη του ξεναγήθηκε στις προθήκες του μουσειακού χώρου και υπέγραψε «τη Σημαία» με τις υπογραφές των αθλητών της ομάδας.

Η ενημέρωση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ:

Ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ της τελευταίας τριακονταετίας, ο Άκης Ζήκος, επισκέφθηκε σήμερα το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου. Συνοδευόμενος από τη σύζυγο και την κόρη του, ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League, ξεναγήθηκε στις προθήκες του μουσείου, όπου φιλοξενούνται τα δύο Κύπελλα Ελλάδας που έχει σηκώσει με τη φανέλα του δικεφάλου στις σεζόν 1999-2000 και 2001-2002, και υπέγραψε «τη Σημαία» με τις υπογραφές των αθλητών της ΑΕΚ.