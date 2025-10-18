Ο Μπιλάλ «χτύπησε» στο τέλος για τον Ολυμπιακό Β΄, σπουδαίο «διπλό» για την Ελλάς Σύρου

Ο Ολυμπιακός Β΄ πανηγύρισε μεγάλη νίκη με ανατροπή (2-1) κόντρα στον Παναργειακό στο Ρέντη, χάρις σε «buzzer beater» του Μπιλάλ στις καθυστερήσεις, ενώ η Ελλάς Σύρου έφυγε με σπουδαίο «διπλό» (1-2) από την έδρα της Ηλιούπολης. Ισοπαλία (1-1) στην Κρήτη ανάμεσα σε Χανιά και Μαρκό.

Ο Ολυμπιακός Β’ κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη με 2-1 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναργειακό στην έδρα του, σε ένα δυνατό παιχνίδι με καλές στιγμές για τις δύο ομάδες. Οι Αργίτες «αιφνιδίασαν» τους Πειραιώτες με το ωραίο σουτ του Ντιαλό στο 13΄, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League 2. Η... απάντηση όμως της ομάδας του Ρομέν Πιτό ήταν άμεση, καθώς δέκα λεπτά μετά ο Λιατσικούρας με όμορφο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα που θα τους έδινε τη νίκη. Τελικά στο 90+2΄ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν το πολυπόθητο γκολ της νίκης με τον Μπιλάλ για το τελικό 2-1. Ο Ολυμπιακός Β΄ με τη νίκη του αυτή ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με την Καλαμάτα με 13 βαθμούς, με τους Μεσσήνιους όμως να έχουν ένα ματς λιγότερο. Στην προτελευταία θέση με μόλις 3 βαθμούς ο Παναργειακός.

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Ντούμπερι Σίλκοτ, Λιάτσος, Μαρτίνης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Τανούλης, Αργυρίου.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Λαζαρίδης, Καρυπίδης, Ντιαλό, Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Χρήστου, Παναγιώτου, Φοκάμ, Ντάμακ, Χατζηδημητρίου.

Η Ελλάς Σύρου κατάφερε να πάρει σπουδαίο διπλό (1-2) στην έδρα της Ηλιούπολης, σημειώνοντας την δεύτερη της νίκη στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα της Super League 2! Οι νησιώτες ήταν ανώτεροι από την ομάδα των νοτίων προαστίων και δίκαια κατέκτησαν τη νίκη που τους ανέβασαν προσωρινά στην 6η θέση με 8 βαθμούς. Η Ελλάς άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό του αγώνα με ωραίο σουτ του Βερνάδου, με την Ηλιούπολη να έχει τεράστια ευκαιρία για το 1-1 με την προσπάθεια του Τσούμανη να σταματά στο δοκάρι του Γκίνη. Τελικά στο 72΄ οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ ισοφάρισης με τον Κρέτσι, αλλά οι Συριανοί πήραν ξανά το προβάδισμα με κεφαλιά του Γαρουφαλιά στο 79΄ για το τελικό 1-2.

Ηλιούπολη (Χαραλαμπίδης): Τσιλιγγίρης, Κωστούλας, Μπουγαΐδης, Μπάρετ (46′ Λεσάι), Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτιδής, Σουντουρά (70′ Χριστόπουλος), Μίγια (77′ Κεραμίδας), Ζαφειράκης (62′ Σαμ), Τσουμάνης.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβιδάκης, Ζαχί, Σταματούλλας, Βλάχος (83′ Γώγος), Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Τσιαντούλας (83′ Καλός), Κόλα (65′ Σίλβα), Βερνάρδος (83′ Γκέζος), Τριμμάτης (56′ Γιάκος).

Xανιά και Μαρκό έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στην Κρήτη με αυτό το αποτέλεσμα να μην ικανοποιεί καμία ομάδα και ακόμη περισσότερο τους Χανιώτες που βρίσκονται στην προτελευταία θέση του νοτίου ομίλου με μόλις τρεις βαθμούς. Στο 21′ εκτέλεσε πέναλτι ο Ιωαννίδης για τους γηπεδούχους, αλλά ο Αυγερινός μάντεψε τη σωστή γωνία και το απέκρουσε σωτήρια. Η Μαρκό έμεινε με δέκα παίκτες στο 36΄, με τον Ντέτλερ να αντικρίζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποβάλλεται από το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι όμως παρά το αριθμητικό μειονέκτημα κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με εύστοχο πέναλτι του Μιούλερ για το 0-1. Στο 74΄ τα Χανιά... απάντησαν με ωραίο σουτ του Κωστανάσιου για το τελικό 1-1.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (46′ Άοσμαν), Φουρλάνος, Ισάλα, Λάμτσε, Κολτσίδας, Πρεβεζιάνος (61′ Ντιενεσί), Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Γιόκε (61′ Ορτιγκόθα), Κωστανάσιος.

Μαρκό (Δημητρόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης (78′ Μαρκοπουλιώτης), Ντέντλερ, Στάμου, Μιγιενγκά (46′ Ριτσοτάκης), Φατιόν, Σεμπά, Κυριακίδης, Αλεξόπουλος, Οικονομίδης (41′ Μπουσάι), Μιούλερ (83′ Παυλίδης).