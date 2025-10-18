Αυτός ο τελικός μπορεί να του αλλάξει την χρονιά, νικήστε για τον Παναθηναϊκό και τον Κόντη!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον τελικό με τον Αρη, που έρχεται εν μέσω εξελίξεων στον Παναθηναϊκό, που θυμίζουν καλοκαίρι και τους παίκτες και τον Κόντη, που πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους και να πάρουν μία νίκη, που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα.

Αυτό το ματς με τον Αρη το έχουν σημαδέψει στον Παναθηναϊκό, από την ημέρα που διακόπηκε το πρωτάθλημα λόγω Εθνικών ομάδων. Το μυαλό του Κόντη και των παικτών είναι πολλές ημέρες σε αυτό το ματς με τον Αρη. Μοιάζει λογικό, διότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, που αν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα καλύψει ένα μέρος από τις γκέλες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό και θα μειώσει την διαφορά είτε από την ΑΕΚ, είτε από τον ΠΑΟΚ είτε και από τους δύο που παίζουν μεταξύ τους.

Θα πει κανείς, πόσο εύκολο είναι η ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη, όταν γίνονται τόσες αλλαγές που θυμίζουν καλοκαίρι και όταν ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φέρει τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας; Δεν είναι και το καλύτερο αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μπορεί να είναι ένα ακόμα κίνητρο για τους παίκτες να παίξουν για τον Χρήστο Κόντη, με τον οποίο έχουν κάνει το καλύτερο που μπορούν από την ημέρα, που ήρθε και θα είναι και μεγάλη δουλειά με αυτόν στον πάγκο να πάρουν και αυτό το διπλό. Εξάλλου όλοι οι παίκτες έχουν βγει στο προηγούμενο διάστημα και έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Κόντη και την αλλαγή προς το καλύτερο που έφερε στην ομάδα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αφού είχε συνεχόμενα και δύσκολα ματς.

Για τις αλλαγές θα αναφερθώ εκτενέστερα από εβδομάδα, διότι τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο το παιχνίδι με τον Αρη. Είναι ο πρώτος μεγάλος τελικός για την ομάδα, είναι το πρώτο παιχνίδι που αν το πάρει θα της δώσει μεγάλη ώθηση. Διότι στα ματς με Ατρόμητο και Παναιτωλικό οι νίκες ήταν το αυτονόητο και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η νίκη χάθηκε στις καθυστερήσεις.

Η ομάδα πάει με σημαντικές απουσίες. Δεν έχει το βασικό της εξτρέμ τον Πελίστρι, δεν έχει τον βασικό της φορ, τον Ντέσερς, δεν έχει το βασικό της οκτάρι τον Ρενάτο Σάντσες. Τρεις βασικοί παίκτες, που κάνουν την διαφορά. Παρόλα αυτά ο Κόντης είναι συνηθισμένος στις απουσίες και με τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό, που θα αλλάξει όλη την ψυχολογία της ομάδας.

Ο Αρης με τον Χιμένεθ στον πάγκο είναι μία ομάδα, που παίζει πίσω από την μπάλα και στον χώρο, άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός στο αμυντικό transition και να επικρατήσει στην μεσαία γραμμή, που ο Αρης έχει και ταχύτητα και ποιότητα. Ένα ακόμα δυνατό σημείο του Αρη είναι οι στημένες φάσεις και εκεί πρέπει να προσέξει πολύ ο Παναθηναϊκός.

Από το πρώτο λεπτό πρέπει όσοι παίξουν αύριο με τον Αρη να δείξουν, ότι αυτό το ματς θα το πάρουν. Να πάρουν τις μονομαχίες, να γυαλίζει το μάτι τους, να πάρουν τις δεύτερες μπάλες, να επιβάλουν το παιχνίδι τους. Και το κυριότερο είναι να έχουν συγκέντρωση, να αποφύγουν τα λάθη και να είναι αποτελεσματικοί. Ευκαιρίες θα κάνει η ομάδα, πρέπει να τις αξιοποιήσει και να μην τις κλωτσήσει, διότι αλλιώς δύσκολα θα έρθει η νίκη.

Αρα ξεχνάμε τα πάντα, οι αλλαγές μπορεί να περιμένουν και η ομάδα πρέπει να κλείσει τα αυτιά της και να μπει στο Βικελίδης να πάρει το διπλό. Τίποτα άλλο.

*Πέρυσι ένας Γερμανός διαιτητής ο Οσμερς έδωσε ένα ανύπαρκτο πέναλτι και ο Αρης έκανε το 2-0 και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το ματς στη συνέχεια. Ο Λανουά έφερε πάλι Γερμανό για το ματς με τον Αρη και φέτος. Μακάρι να μην δούμε τις περσινές ομορφιές και να περάσει απαρατήρητος ο Γερμανός στο παιχνίδι.

*Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ότι μπορεί για να διατηρήσει τον Χρήστο Κόντη στην ομάδα. Ναι ο Κόντης δεν θέλει να συνεχίσει ως δεύτερος δίπλα στον νέο προπονητή, αλλά να συνεχίσει την καριέρα του ως πρώτος προπονητής. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο να τον πείσει να αλλάξει άποψη, διότι για μένα είναι απαραίτητο ο Κόντης να μείνει μόνιμα στην ομάδα. Η επιρροή του στα αποδυτήρια είναι μοναδική, όπως και η μεταδοτικότητα προς τους παίκτες.