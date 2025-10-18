«Άλωσε» την έδρα του Άρη η Κ19 του Παναθηναϊκού

Μεγάλο «διπλό» για την Κ19 του Παναθηναϊκού, που με γκολ του Ρουσίτ Ζέκα πέρασε με το 0-1 από την έδρα του Άρη.

Την θετική της πορεία συνεχίζει η Κ19 του Παναθηναϊκού, που κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την δύσκολη έδρα του Άρη, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League K19.

Το «Τριφύλλι»απείλησε για πρώτη φορά στο 21’, με κεφαλιά του Τερζή που πέρασε άουτ. Στο 25’ ο Ζέκα εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ, ενώ μέχρι την λήξη του ημιχρόνου δεν υπήρξε κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και στο δεύτερο ημίχρονο, είχαν δοκάρι σε σουτ του Νεμπή στο 58’ και τελικά βρήκαν το γκολ μετά από 7 λεπτά, χάρη σε ωραίο σουτ του Ζέκα από τα όρια της περιοχής.

Άρης Κ19: Ατρείδης, Δουπάτσης, Αντωνιάδης, Κάμτσης, Γεωργιάδης, Μαυρόπουλος, Ιντρίζι, Χαρούπας, Καραμανλής, Σαράφης, Παλούκης.

Παναθηναϊκός Κ19: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (45' Χαντζάρας), Λάβδας, Βύντρα, Θεοχάρης, Τερζής (88' Τάσιος), Ζέκα, Σώκος (60' Τρίκατζης), Αργυρόπουλος (60' Ιωάννου), Νεμπής (84' Καλοσκάμης).