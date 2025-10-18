Μαλής: «Θα ήταν όνειρο να έρθω στον Παναθηναϊκό, ήμουν φανατικός»! (vid)

Ο Αλέξανδρος Μαλής αποκάλυψε τα... πράσινα αισθήματά του και απάντησε για την προοπτική να φορέσει το τριφύλλι.

Σε συνέντευξή του του στο κανάλι betarades, ο άλλοτε στόπερ του Παναιτωλικού -και της ΑΕΚ Β- που πλέον αγωνίζεται στην Αραράτ Αρμένια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε τα αισθήματα που έχει για τους πράσινους.

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, είπε: «Πρώτη φορά με ρωτάνε και λέω ότι ήμουν Παναθηναϊκός. Όταν γίνεσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σταματάς να υποστηρίζεις μία ομάδα, π.χ. την ομάδα που ήσουν μικρός. Αλλά μικρός ήμουν Παναθηναϊκός, ήμουν φανατικά. Τώρα στην ερώτηση να έρθω στον Παναθηναϊκό, εννοείται, θα ήταν όνειρο για τον Παναθηναϊκό και οποιαδήποτε μεγάλη ελληνική ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Όταν γίνεσαι επαγγελματίας, σταματάνε αυτά».