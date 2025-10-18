Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς απόντες κόντρα στον Άρη

Πελίστρι, Σάντσες συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ο Ντέσερς τη θεραπεία του και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Άρη.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες και θεραπεία οι Ντέσερς, Μπόκος.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.