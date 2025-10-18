Λανουά: «Σταδιακά θα υπάρξει μείωση των ξένων διαιτητών - Θα δούμε αν θα συνεχίσω μετά το καλοκαίρι»

Για σταδιακή μείωση των ξένων διαιτών που έρχονται στην Ελλάδα, για την ικανοποίησή του από τους ξένους ρέφερι μίλησε ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά,

O Γάλλος αρχιδιαιτητής παραχώρησε δηλώσεις στην ΕΡΤ 3 κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για σεμινάριο διαιτητών πρώτης κατηγορίας κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα της παραμονής του στην ΚΕΔ μετά το καλοκαίρι οπότε λήγει το συμβόλαιό του.

Ο Στεφάν Λανουά αρχικά δήλωσε ικανοποιημένος από τους ξένους ρέφερι, ενώ μιλώντας για τους Γερμανούς που ορίζονται κατά κόρον στο πρωτάθλημα είπε ότι διαιτητεύουν στην Μπουντεσλίγκα, που είναι πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σκοπός του είναι να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των ξένων διαιτητών που έρχονται στην Ελλάδα αλλά πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και όχι μ’ έναν “μαγικό τρόπο”.

Υπογράμμισε ότι ξένοι διαιτητές έρχονται στην Ελλάδα από το 2017 και ότι οι Έλληνες διαιτητές θα οριστούν στα ντέρμπι του Κυπέλλου.

Στο τέλος είπε ότι έχει διάφορες σκέψεις για τους Έλληνες διαιτητές αλλά επειδή το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι θα πρέπει να δει αν θα συνεχίσει στην Ελλάδα ή όχι.