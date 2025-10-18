Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός ήθελε Στάνκοβιτς, αλλά...»

Την περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς για τον πάγκο της ομάδας φέρονται να εξέτασαν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Σέρβους.

Οι Πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από την αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται προ των πυλών.

Προηγουμένως υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ αλλά δεν κατέστη δυνατό να αποδεσμευτεί -εγκαίρως- από την εθνική Ουκρανίας, ενώ στη Σερβία βάζουν ένα ακόμη όνομα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τη "Mozzart", που επικαλείται πληροφορίες από την Ελλάδα, ορισμένοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήθελαν για τον πάγκο της ομάδας τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, που βρίσκεται στο τιμόνι της Σπαρτάκ Μόσχας, πιστεύοντας πως ήταν η ιδανική λύση για να την καθοδηγήσει στη μετά Βιτόρια εποχή.

Το όνομα του άλλοτε άσου των Ίντερ και Λάτσιο "έπαιξε" άλλωστε και για την εθνική Σερβίας τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο ο ίδιος το... ξέκοψε ότι δεν φεύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Την ίδια στιγμή βέβαια τα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι "μετέωρος" και οι Μοσχοβίτες ψάχνουν στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Το δημοσίευμα κλείνει αναφέροντας ότι πλέον ο Ράφα Μπενίτεθ είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

